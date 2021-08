Lukaku, il Chelsea fa sul serio ma l’Inter avvisa: servono oltre 100 milioni!

Lukaku è tornato a essere il sogno di mercato del Chelsea, che ha intenzione di fare di tutto per riportare il centravanti belga a Londra. In Inghilterra – precisamente l’emittente Sky Sports UK – si parla delle intenzioni della società londinese, che è già stata avvertita dall’Inter sui costi importanti dell’eventuale operazione

AFFARE IN TRIPLA CIFRA – La notizia ormai fa rumore tanto in Inghilterra quanto in Italia. E se da una parte non ci sono dubbi sulle intenzioni di Romelu Lukaku di rimanere a Milano, dall’altra non vanno ignorati gli affondi del Chelsea per riportarlo a Londra. Consapevole del potere economico della squadra inglese (vedi articolo), l’Inter ha fatto sapere di volere più di 100 milioni di euro per pensare di cedere il suo centravanti. Nel frattempo continuano i colloqui per impostare un trasferimento al momento insperato. Insperato perché Lukaku è felice di giocare dell’Inter ed è completamente concentrato sulla nuova stagione. Il Chelsea per il momento non ha offerto la cifra monstre auspicata dall’Inter, che nel frattempo continua a lavorare alla riduzione del costo della rosa. A partire dal taglio degli ingaggi pesanti (quello di Lukaku è il più alto in rosa, ndr).

I SOLDI NON BASTANO – La trattativa Lukaku-Chelsea non può essere in discesa. Anche perché in ballo non c’è solo il fattore economico. Come dichiarato dal giornalista Kaveh Solhekol nel corso della trasmissione “The Transfer Show” sull’emittente inglese Sky Sports UK: «Per quanto riguarda il giocatore, Lukaku è impegnato al 100% e concentrato nel fare il suo lavoro all’Inter. Ama giocare nell’Inter. Non fa storie e il suo atteggiamento è stato esemplare. La partenza di Antonio Conte e la cessione massiva dei suoi compagni non toccano Lukaku, perché è rinato da quando è all’Inter. Perché dovrebbe lasciarla?». Il pensiero di Solhekol è un po’ quello di tutti quelli che vedono in Lukaku il vero leader dell’Inter. Ma il Chelsea fa sul serio: farà davvero un’offerta da capogiro per strappare Lukaku all’Inter?