Lukaku, il Chelsea non si arrende: due offerte all’Inter ma lui è incedibile

Lukaku resta uno degli obiettivi del Chelsea per rinforzare l’attacco. Nonostante l’Inter abbia ribadito più volte chiuso le porte, il club inglese non si è arreso. Secondo quanto svelato da The Athletic, i blues hanno fatto ben due offerte ai nerazzurri.

OFFERTE – Lukaku è a lavoro con l’Inter ed è concentrato in vista della nuova stagione. Il belga però resta uno degli obiettivi del Chelsea, che non si arrende, anzi. Secondo quanto riportato dal portale inglese, nonostante l’Inter abbia ribadito la volontà di non voler cedere Lukaku, il club inglese ha continuato proponendo non una ma ben due offerte all’Inter e al giocatore.

Fonte: The Athletic