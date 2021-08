In casa Inter si parla di Nandez, ma Nainggolan quando parte?

Le trattative tra Inter e Cagliari hanno al centro il nome di Nandez. E Nainggolan? Il suo ritorno non è in discussione. Ma quando si concretizzerà?

OBIETTIVI DI UN’ESTATE – La trattativa Nandez tiene banco nel mercato dell’Inter. Da settimane ogni giorno sembra quello buono per sbloccare l’operazione. O quantomeno per accelerare, come potete leggere in questo pezzo di un mese e mezzo fa. Ma tra i nerazzurri e il Cagliari il primo nome alla voce trattative aperte è quello di Nainggolan. O almeno dovrebbe visto che ha passato in rossoblù in prestito un anno e mezzo sugli ultimi due. Usiamo il condizionale visto che però è in ritiro agli ordini di Inzaghi. Come è stato dal primo giorno, l’8 luglio.

ATTESA ETERNA – Di Nandez, come detto, si legge molto. Il giocatore non vede l’ora di partire con destinazione Milano. Ma Nainggolan quando parte? Dal primo giorno di mercato si sa che la sua destinazione è il Cagliari. E il modo per arrivarci passa sempre dalla rescissione. Forse con buonuscita. Il belga è chiuso in questa sorta di limbo da oltre un mese. Ogni settimana si legge di un incontro decisivo, uno sconto, un’accelerazione. Eppure è ancora a Milano ad allenarsi con Inzaghi. In questa ennesima settimana di voci, contatti, trattative, si troverà la soluzione definitiva?