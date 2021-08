Lazaro torna, ma il futuro sembra altrove. Il Benfica monitora

Valentino Lazaro torna oggi a disposizione e si unisce al gruppo di Simone Inzaghi ad Appiano Gentile. L’esterno però sembra destinato a lasciare l’Inter in questa sessione di mercato con il Benfica che continua a monitorarlo per piazzare il colpo.

ADDIO IN VISTA – Lazaro oggi torna ad allenarsi con i nerazzurri unendosi al gruppo al lavoro da varie settimane ad Appiano Gentile. Al momento l’austriaco è un giocatore dell’Inter a tutti gli effetti ma il suo futuro potrebbe essere lontano da Milano. Il Benfica infatti è la squadra che è più in pressing su Lazaro (vedi articolo) e lo vorrebbe portare in Portogallo per rinforzare la corsia destra. Inzaghi sicuramente, in attesa di ricevere un esterno destro dal mercato, lo valuterà in questi giorni di ritiro magari provandolo anche in amichevole (8 agosto contro il Parma). Ma, come detto, il futuro sembra lontano dall’Inter. Lazaro ha espresso la volontà, dopo vari prestiti, di rimanere all’Inter per giocarsi le sue carte ma se il Benfica presentasse un’offerta concreta (e Inzaghi desse il via libera) l’austriaco potrebbe salutare, anche in prestito. Il mercato si chiuderà il 31 agosto e dunque c’è tempo per lavorare al trasferimento di Lazaro. Probabilmente se ne riparlerà nei prossimi giorni magari con Benfica e Inter che si incontreranno per discuterne. Vedremo se Lazaro convincerà Inzaghi oppure se lascerà. L’Inter, con lui, vorrebbe fare un po’ di cassa, anche con un prestito con un obbligo di riscatto.