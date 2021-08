Nandez partito per l’Italia (ora sul serio). Arriva subito a Milano per l’Inter?

Nandez adesso è realmente in viaggio per l’Italia, ma la destinazione è ancora da conoscere. Il centrocampista uruguayano del Cagliari, obiettivo dell’Inter, ha lasciato Montevideo.

ORA SI FA SUL SERIO – Stavolta dubbi non ce ne sono più: Nahitan Nandez è partito per l’Italia. Il centrocampista ha lasciato da poco l’Uruguay, aeroporto di Montevideo, direzione Madrid e con l’aereo pure in ritardo di qualche ora. Nessuna sorpresa sulla destinazione (intermedia) del volo: diretti per l’Italia non ce ne sono, deve fare scalo. Dalla capitale spagnola si muoverà presumibilmente per Milano, poi… chissà se proseguirà per la Sardegna oppure no. Questo dipende da Inter e Cagliari, se riusciranno a chiudere in tempo la trattativa tanto attesa. Nandez domani mattina sarà in Europa, da escludere sviluppi per la notte ma a breve, a questo punto, sì. Da ricordare che il giocatore era atteso a Cagliari martedì scorso, prima di avere tre giorni di permesso. Poi, venerdì, ulteriori vacanze extra terminate oggi. Con Nandez che attende di sapere se al suo arrivo in Italia sarà nerazzurro o (probabilmente ancora per poco) rossoblù.