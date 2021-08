FOTO – Lautaro Martinez contento all’Inter: «Sono tornato!»

Lautaro Martinez fa intendere di non essere troppo preoccupato dalle voci di mercato nei suoi riguardi. L’attaccante argentino ha postato una foto che lo ritrae alla ripresa degli allenamenti.

DI RITORNO – “Sono tornato”, dice Lautaro Martinez. Un messaggio che lascia poco spazio alle interpretazioni, dopo le tante voci di mercato. Il post dell’attaccante argentino, rientrato dalle vacanze dopo aver vinto la Copa América, non sembra di chi è pronto ad andare via. Per lui oggi primo allenamento agli ordini di Simone Inzaghi, si spera di tanti. Da ricordare che sarà squalificato per Inter-Genoa, esordio in Serie A sabato 21 alle ore 18.30.

