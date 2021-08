Lukaku, pressing Chelsea e nuovo no. Inter considererà il 2º rilancio?

Il Chelsea non avrebbe intenzione di mollare per Romelu Lukaku ed ha fatto un rilancio per l’attaccante belga di proprietà dell’Inter.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da “Sky Sport 24”, il Chelsea ha rilanciato per Romelu Lukaku con un’offerta da 110 milioni di euro. Anche questa volta l’Inter avrebbe detto no. Ma i Blues non avrebbero intenzione di arrendersi e potrebbero rilanciare ulteriormente a 120 milioni di euro. In questo caso il club nerazzurro potrebbe prendere in considerazione la cifra.

Fonte: Sky Sport 24