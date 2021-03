Maksimovic, l’Inter ci punta: arriva a parametro zero, via uno in scadenza

Maksimovic potrebbe trasferirsi all’Inter a parametro zero. Il difensore, in scadenza di contratto col Napoli, è uno dei nomi valutati dai nerazzurri per la prossima stagione. A segnalarlo è Luca Marchetti su Sky Sport 24.

SVINCOLATO PER SVINCOLATO? – Comincia a muoversi qualcosa nel mercato dei parametri zero. Secondo Luca Marchetti anche l’Inter guarda i giocatori in scadenza di contratto al 30 giugno: «Ha in scadenza di contratto Andrea Ranocchia. Il suo sostituto potrebbe essere un altro parametro zero, ossia Nikola Maksimovic che non rinnoverà col Napoli. Piace all’Inter: bisogna vedere la situazione societaria, però è un nome su cui si sta parlando».