Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 31 marzo 1998. A San Siro la semifinale di andata di Coppa UEFA va ai nerazzurri: Zé Elias firma il 2-1 sullo Spartak Mosca.

ALL’ULTIMO RESPIRO – Nella Coppa UEFA 1997/98 l’Inter si trova ad affrontare lo Spartak Mosca. La sfida di andata va in scena a San Siro il 31 marzo 1998. E, per avere la meglio, segna entrambe le volte al 45′. Il vantaggio arriva a fine primo tempo, con una splendida incornata di Ivan Zamorano su una punizione dalla distanza. A inizio ripresa i russi trovano però il pareggio: Dmitrij Alenichev, futuro romanista, dribbla due difensori e beffa Gianluca Pagliuca sul primo palo. Per avere la meglio, l’Inter deve attendere ancora l’ultimo minuto. All’89’ Zé Elias risolve una mischia in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo, e regala la vittoria all’Inter. Rivediamo gli highlights della sfida nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: