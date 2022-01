Lukaku-Tuchel, arriva il chiarimento. La scelta del Chelsea sul mercato

Lukaku e Tuchel hanno avuto la riunione prevista per oggi dopo l’esclusione del belga da Chelsea-Liverpool di ieri. Secondo Sky Sports i londinesi hanno scelto cosa fare con l’attaccante in relazione al mercato.

CHIUSURA NETTA – Nuovo dietrofront di Romelu Lukaku. Stando a Sky Sports l’attaccante belga ora ritiene che non avrebbe dovuto rilasciare i commenti dell’intervista andata in onda venerdì (vedi articolo). Ossia: ammette di aver sbagliato a parlare male del suo attuale club e che in estate è voluto tornare lui e non è stato costretto a farlo. Questo a seguito di un chiarimento odierno col manager Thomas Tuchel, dove la punta ha compreso perché il Chelsea lo ha escluso dalla partita col Liverpool. L’obiettivo di Lukaku è aiutare i londinesi a vincere la Premier League, anche se ora il Manchester City è a +10. Per quanto riguarda il mercato in questi giorni, a seguito dell’intervista, si è detto che addirittura poteva esserci un clamoroso addio a gennaio. Non sarà così: il Chelsea è stato chiaro con Lukaku e non lo venderà né a gennaio né nella sessione estiva. Smentite anche le voci che vorrebbero Lukaku di ritorno all’Inter o un ricongiungimento con Antonio Conte al Tottenham.

Fonte: skysports.com