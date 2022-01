Agoumé: «Tornare all’Inter mio principale obiettivo! Ho una preferenza»

Agoumé è in prestito dall’Inter al Brest e sta giocando con discreta continuità nella Ligue 1 francese. Intervistato da Amslux, il centrocampista francese parla del desiderio di tornare a vestire la maglia nerazzurra.

SCELTA CHIARA – Lucien Agoumé sta facendo esperienza al Brest in Ligue 1. Il centrocampista è però in prestito, e spera di tornare alla casa madre: «Per me giocare nell’Inter è il mio principale obiettivo. Voglio tornare giocare lì. Ho seguito il calcio fin da piccolo e non avevo un club favorito, ma ora ho una preferenza per l’Inter. È un grande club, ha vinto la Serie A lo scorso anno e spero di tornare a giocarci».