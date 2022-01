VIDEO – Gol più bello dell’Inter a dicembre 2021: ecco i risultati!

I lettori di Inter-News.it hanno votato il sondaggio per eleggere il gol nerazzurro più bello del mese di dicembre 2021. Ecco i risultati e il video.

SPECIALISTA – Hakan Calhanoglu è il miglior giocatore della Serie A nel mese di dicembre (vedi notizia) ed è anche l’autore del gol più bello dell’Inter nell’ultimo mese. Per il 48,78% dei lettori di Inter-News.it, infatti, la splendida traiettoria disegnata dal turco contro il Cagliari è la rete più bella di dicembre. Un destro perfetto che il numero 20 traccia dal limite dell’area dopo essersi accentrato per prendere la mira. Riammiriamo la prodezza dell’ex Milan in questo video (dal minuto 1:46):

Video highlights di Inter-Cagliari (4-0), dal canale YouTube del club nerazzurro

ALTRI RISULTATI – Al secondo posto del sondaggio si classifica il gol dell’ex, messo a segno da Edin Dzeko nella vincente trasferta di Roma (26,2% dei voti). Il 9 piazza un mancino semplice al termine di una azione sensazionale dell’Inter, che si sviluppa quasi interamente di prima. Dopodiché troviamo ancora Calhanoglu, che aveva aperto propria la sfida contro i giallorossi segnando direttamente da calcio d’angolo. Il gol olimpico del turco si piazza al terzo posto col 16,7% delle preferenze. Il restante 7,1% va invece al colpo al volo di Alexis Sanchez contro il Cagliari.