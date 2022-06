Lukaku, stretta di mano con l’Inter vicinissima! Il Re ritorna a casa – SM

Lukaku sempre più vicino al ritorno all’Inter. Secondo quanto riportato in questi minuti da Sportmediaset, il Chelsea ha abbassato di netto le richieste per il prestito.

VICINISSIMI – Lukaku-bis, la fumata bianca è vicinissima. Beppe Marotta e Piero Ausilio proseguono i contatti con l’avvocato di del giocatore e con il nuovo proprietario del Chelsea. Dalle richieste iniziali, cioè l’inserimento di una contropartita importante o il pagamento di 23 milioni di euro, si è passati ad un prestito oneroso sulla base di 5 o 10 milioni di euro. Il club londinese non ha altra scelta, per non vedere crollare la valutazione del giocatore. La stretta di mano è vicinissima, Lukaku è pronto a riprendersi l’Inter.