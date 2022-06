Per Asllani Inter nel destino fin dalla nascita! Una coincidenza

Kristjan Asllani è sempre più vicino a diventare un giocatore dell’Inter (qui le cifre dell’accordo). E c’è una coincidenza “anagrafica” che lega il giovane albanese ai colori nerazzurri.

LEGAME SOLIDO – Inter e Empoli hanno trovato l’accordo per il passaggio in nerazzurro di Kristjan Asllani. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, resta da definire solo l’accordo col giocatore, ma sarà poco più di una questione formale. Dopodiché, Asllani potrà finalmente legarsi all’Inter, club già molto presente nella giovanissima carriera dell’albanese. Non più tardi di quaranta giorni fa, infatti, il centrocampista classe 2002 segnava proprio ai nerazzurri, a San Siro, il primo gol da professionista. Ma le congiunzioni non finiscono qui.

NELLE STELLE – Asllani ha l’Inter nel destino sin dalla nascita, per certi versi. Non potrebbe essere altrimenti per un giocatore nato a Elbasan, in Albania, il 9 marzo 2002. Proprio così: Asllani è nato lo stesso giorno in cui il club nerazzurro venne fondato, nel 1908. Una semplice coincidenza, che fa tuttavia sorridere in vista del prossimo approdo in nerazzurro del centrocampista.