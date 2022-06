Asllani-Inter, operazione battezzata: definite cifre e risposta Satriano − SI

Asllani all’Inter è un affare praticamente fatto. Il centrocampista albanese sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Definite anche le cifre dell’operazione con Satriano in aggiunta

CI SIAMO − Inter ed Empoli affare fatto per Asllani. Operazione battezzata dal club nerazzurro che ha raggiunto l’accordo con la società del presidente Corsi. Come riporta Alfredo Pedullà di Sportitalia mercato, operazione scandita da mesi con l’Inter che ha superato la proposta del Milan, che voleva lasciare il giocatore un anno a Empoli per riprenderlo nella stagione successiva. L’Inter ha vinto la concorrenza con i cugini. Colpo da 4 milioni di euro più obbligo di riscatto a 10 milioni. Inoltre, ci sarà l’inserimento anche di Martin Satriano, che ha detto sì all’Empoli.