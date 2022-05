VIDEO – Inter-Empoli 4-2, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Empoli, anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 4-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



LA RIMONTA MEMORABILE – Inter-Empoli 4-2 nell’anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. Per l’Inter sembra un incubo, invece alla fine con un ribaltone clamoroso arrivano tre punti fondamentali per mettere pressione al Milan. Dopo cinque minuti l’Empoli imposta dal portiere, apertura a destra per Szymon Zurkowski e cross basso per la scivolata vincente di Andrea Pinamonti. In ritardo Milan Skriniar, fermo Samir Handanovic e il prestito va in gol. Al quarto d’ora intervento di Fabiano Parisi prima sul pallone e poi su Nicolò Barella, l’arbitro dà rigore ma il VAR lo sconfessa. Clamoroso quanto succede al 28′, quando su lancio di Riccardo Fiamozzi controlla Kristjan Asllani sfruttando la dormita di Stefan de Vrij e di destro raddoppia. L’Inter attacca a testa bassa, ha una marea di occasioni ma è molto sfortunata. Almeno fino al 40′, quando su cross di Federico Dimarco è Simone Romagnoli a infilare la propria porta. Il Meazza ribolle e al 45′ Hakan Calhanoglu mette in mezzo da sinistra per il tiro vincente di Lautaro Martinez. Diventa ancor di più un assedio, con Guglielmo Vicario che para l’impossibile. Poi però al 64′ cade, quando Lautaro Martinez sfrutta un rimpallo e fulmina la porta dell’Empoli per il primo vantaggio Inter. Entra Edin Dzeko che nel recupero è molto sfortunato: prima colpisce il palo incrociando, poi manda alto da due passi. Ma al 94′ fa tutto bene con l’assist per Alexis Sanchez, che dopo essersi mangiato a sua volta un gol corregge in rete il liberatorio poker.

Video con gli highlights di Inter-Empoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.