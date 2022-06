Galante: «Milenkovic e Bremer affidabili. Udogie giovane e bravo!»

Galante, ex difensore tra le altre di Inter e Torino, su TuttoMercatoWeb.com ha parlato del mercato dell’Inter a margine della kermesse di moda “Pitti Uomo”.

ANCORA MERCATO – Fabio Galante in un’intervista ha detto la sua riguardo il mercato dell’Inter in particolare in difesa e un giovane esterno italiano che piace: «Udogie è un bravo giocatore che potrebbe andare a completare la rosa. Un giovane come lui che gioca con i più esperti, diventa ancora più forte. Milenkovic come Bremer sono giocatori affidabili e già pronti per le grandi squadre».