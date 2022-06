Antonello: «Lukaku vuole tornare all’Inter! Valutiamo la fattibilità economica»

Antonello, Chief Executive Officer dell’Inter, a margine di un evento di Trenitalia, ha parlato del mercato dell’Inter soffermandosi in particolare anche sul possibile ritorno di Romelu Lukaku.

VOLONTÀ CHIARA – Alessandro Antonello parla del mercato dell’Inter soffermandosi, in particolare, su Romelu Lukaku: «In questo particolare momento è fondamentale coniugare due parole come competitività sul campo e la sostenibilità economica. Questo è il lavoro che stiamo facendo, tutte le scelte del club sul mercato saranno sempre ispirate a queste due parole. Vogliamo essere competitivi sul campo ma anche rispettare quelli che sono i paletti imposti dalla UEFA e dal Financial Fair Play. Tutto si può fare tenendo sempre conto della sostenibilità. Lukaku? C’è la volontà da parte del giocatore di tornare, però va valutata la fattibilità economica-finanziaria e la risoluzione di alcuni problemi tecnici. Di questo è meglio parlarne con Marotta. Cercheremo di farlo in tempi corretti».