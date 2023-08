Lukaku sempre più solo dopo l’Inter: no Roma e Pochettino chiaro

Lukaku ha voluto tradire l’Inter e, a un mese e mezzo dalla scoperta delle sue intenzioni, non ha ancora trovato una squadra. In attesa dell’ultima settimana di mercato l’attaccante è fuori dai piani di Pochettino ed è saltata anche l’ipotesi Roma.

SENZA SQUADRA O QUASI – Daniele Miceli, in studio per l’edizione di Sport Mediaset, mette i dubbi sul futuro dell’ex numero 90 dell’Inter: «Paradosso extralusso quello di Romelu Lukaku. Continua ad allenarsi con l’Under-21 del Chelsea, che ha speso 385 milioni di euro per ora in questa finestra di mercato per fare un punto in due partite in Premier League, segnando pochissimo per quello che crea. Per Mauricio Pochettino non giocherà più col Chelsea. Si sono spente le sirene arabe, non è mai decollata l’idea di scambio con Dusan Vlahovic per la valutazione del conguaglio in favore dei bianconeri. Suggestione Roma con cifre da capogiro, visto l’ingaggio di Lukaku, ma sta prendendo Sardar Azmoun dal Bayer Leverkusen».