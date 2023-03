Lukaku ritrova il gol col Belgio, ma per la conferma all’Inter serve di più – CdS

Romelu Lukaku ha ritrovato dopo un anno e mezzo il gol con il suo Belgio, mandando chiari messaggi all’Inter. Per la conferma in vista della prossima stagione, però, servirà fare molto di più in maglia nerazzurra. Secondo il Corriere dello Sport, intanto Simone Inzaghi incrocia le dita riguardo il suo impiego in Nazionale.

ASSO IN PIÙ – Romelu Lukaku è tornato a segnare con il Belgio, e lo ha fatto nel migliore dei modi (dopo un anno e mezzo) realizzando addirittura una tripletta contro la Svezia di Zlatan Ibrahimovic. La condizione fisica del colosso belga è migliorata e all’Inter tutti se ne sono accorti, ma il bottino fin qui è fin troppo magro per convincere l’Inter a riconfermarlo anche la prossima stagione. Il bilancio fin qui non è ancora sufficiente per poter avviare i contatti con il Chelsea e ragionare su sconti o agevolazioni, da parte del club londinese. Ma la condizione-base è quella dei gol, uno status cruciale per Lukaku (fin qui 5 realizzati con la maglia dell’Inter). In Serie A ne ha realizzati addirittura solo tre, due dei quali su rigore (non segna su azione dalla prima giornata). Intanto Simone Inzaghi spera che il Belgio non sprema troppo un bomber ultimamente ritrovato. Martedì potrebbe giocare solo un tempo nell’amichevole di lusso contro la Germania.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona