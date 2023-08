Lukaku-Juventus non tramontata, due motivi per tenerlo in pista – Sky

È ormai noto da oltre un mese il tradimento di Lukaku verso l’Inter e per la Juventus. Al momento, però, la trattativa non ha avuto sviluppi: da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport Di Marzio spiega come si possa ancora muovere.

OPERAZIONE NON SALTATA – Stando a Gianluca Di Marzio, lo scambio fra Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic resta possibile: «È ancora in piedi. Comunque Lukaku è un problema per il Chelsea: si allena a parte e non ha un numero di maglia. È chiaro che il mercato arabo dura fino al 20 settembre, ma la Juventus continua a pensare a Lukaku. Magari ci riproverà fra qualche giorno, è un pallino di Massimiliano Allegri e anche della società. Ci sono logiche tecniche ed economiche, credo sia un mix: tecnica perché Lukaku è un giocatore pronto ed economico perché il contratto di Vlahovic è particolare, a scalare. Quest’anno guadagna nove milioni, poi salirà a dodici».