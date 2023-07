Lukaku, la Juventus prova lo sgarbo all’Inter: Vlahovic chiave – CdS

La Juventus prova lo ‘sgarbo’ all’Inter: secondo il Corriere dello Sport, i bianconeri starebbero puntando con forza a Romelu Lukaku e in questo senso la chiave con il Chelsea può essere Dusan Vlahovic.

SGARBO – La Juventus punta con forza a Romelu Lukaku e cerca lo ‘sgarbo’ all’Inter. Questo in sintesi quanto riportato dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna. Che sottolinea anche come ci sarebbe il gradimento del giocatore nell’operazione, già imbastita due settimane fa dai bianconeri con l’avvocato del belga, Sebastien Ledure. Rispetto ai nerazzurri, la chiave per i bianconeri può essere l’inserimento di Dusan Vlahovic nella trattativa. Ammesso fosse vero, resta da capire se quest’ultimo dovesse accettare di non giocare le coppe e da limare la differenza di valutazione: Lukaku, infatti, per il Chelsea vale 50 milioni, mentre la Juventus per il serbo parte da una valutazione di 70.

Fonte: Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni