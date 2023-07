Lukaku, l’Inter molla la presa. La Juventus sviluppa un piano – TS

L’Inter abbandona Lukaku al proprio destino, nel quale si intravede la Juventus. I bianconeri sviluppano un progetto per riuscire a portarlo a Torino.

PROGRAMMA – L’Inter ha deciso di lasciare andare Romelu Lukaku, dopo il comportamento poco professionale e deludente mostrato dal belga negli ultimi giorni. La Juventus, come spiegano le prime pagine di TuttoSport, è libera così di buttarsi a capofitto sul calciatore. L’operazione, però, è vincolata alla cessione del bianconero Vlahovic, che a Torino vorrebbero vendere per 80 milioni di euro. Per spuntarla con Lukaku, dunque, la Juventus ha progettato di incassare la congrua cifra del centravanti serbo e investirne una parte, 30 o 40 milioni di euro, per il suo sostituto. Ci sarebbe, inoltre, un’altra alternativa, forse anche più semplice. Una sorta di scambio fra i bianconeri e il Chelsea, che acquisirebbero Vlahovic e cederebbero alla Juventus Lukaku con l’aggiunta, addirittura, di 50 milioni di euro. Quest’ultima ipotesi, però, sarebbe da scartare perché la destinazione non convince il calciatore serbo quanto il PSG. Il punto di partenza per ottenere l’ormai ex Inter Lukaku, dunque, è proprio il club francese. Giuntoli, che non vuole perdere altro tempo, aspetta il primo passo del PSG per sbloccare le operazioni.

Fonte: TuttoSport – Marco Bo