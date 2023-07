Lukaku, Inter in difficoltà: possibile cambiamento drastico − SI

Lukaku sta dando vita a una situazione assurda e inaspettata in casa Inter: si sarebbe reso irraggiungibile e il suo comportamento starebbe infastidendo non poco la dirigenza nerazzurra. Non è da escludere perciò un cambiamento drastico nella strategia in Viale della Liberazione, come riferito da SportItalia.

CAMBIAMENTO DRASTICO − Romelu Lukaku e l’Inter sono, ora come ora, in una situazione di stallo. Il giocatore si sarebbe reso irraggiungibile, in attesa di un inserimento della Juventus nella trattativa col Chelsea. SportItalia parla del belga come di un mistero e non esclude che potrà esserci un cambiamento drastico nei piani della dirigenza nerazzurra. Lukaku potrebbe, infatti, essere lasciato e messo da parte per virare su altri profili e per portare nella squadra di Inzaghi un attaccante che possa dare sicurezza. Il tempo stringe.