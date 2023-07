Lukaku chiama, l’Inter chiude: l’irritazione è troppa. Retroscena delle notte – SM

Termina una telenovela e ne inizia un’altra. Adesso è il turno di Lukaku, che ha sconvolto il mondo Inter con le voci dell’interessamento alla Juventus e la fine del patto con l’Inter. Miceli, intervenuto su SportMediaset, racconta di una chiamata fra il belga e la dirigenza nerazzurra.

TRADIMENTO – La situazione fra l’Inter e Romelu Lukaku si fa sempre più complicata, questa volta però il Chelsea non c’entra! Daniele Miceli, intervenuto nello studio di SportMediaset, ha spiegato la situazione, raccontando alcuni retroscena. Le parole del giornalista: «L’Inter è molto irritata, si sente tradita e anche spiazzata perché era certa di avere il sì del giocatore. Nella tarda serata di ieri c’è stato un contatto telefonico. A chiamare è stato Lukaku, destinataria la dirigenza dell’Inter e la figura del Direttore Sportivo Piero Ausilio. Lukaku ha contatto ma l’Inter, proprio per questa rabbia, non ha dato a Lukaku la possibilità di spiegarsi. In questo momento da parte dell’Inter c’è un atteggiamento di chiusura netta per questo flirt che Lukaku starebbe consumando da diverse settimane con la Juventus. L’Inter nelle ultime ore ha raggiunto un accordo con il Chelsea di 35 milioni di euro + 5 di bonus, che sembrava l’ultimo pezzo mancante di questo puzzle. Serviva il sì di Lukaku che sembrava scontato e invece non lo era. L’unica offerta che ha in mano il Chelsea è quella del dell’Inter perché la Juventus avrebbe chiesto ai Blues di pazientare in attesa di una cessione. I nerazzurri, invece, hanno a disposizione i soldi grazie alla vicina cessione di André Onana. Cifra che potrà reinvestire eventualmente su un attaccante diverso da Lukaku.»

Fonte: SportMediaset – Daniele Miceli