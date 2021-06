Luis Alberto è il sogno proibito del mercato dell’Inter, per quanto riguarda il centrocampo. Secondo “Sport Mediaset”, la richiesta della Lazio per lo spagnolo è piuttosto alta e si sondano alternative

MOSSE A CENTROCAMPO – Il centrocampo dell’Inter sembra alle porte di una rivoluzione. Arturo Vidal andrà via molto probabilmente (QUI le ultime), e Stefano Sensi non fornisce le giuste garanzie. Poi ora è sopraggiunta l’incognita Christian Eriksen. “Sport Mediaset” spiega che l’Inter avrebbe sondato la possibilità di portare in nerazzurro Luis Alberto. Il centrocampista della Lazio sembra scontento del ruolo in cui lo vede il nuovo tecnico biancoceleste Maurizio Sarri e si starebbe guardando intorno.

PIANO B – Lo spagnolo avrebbe dato la sua disponibilità all’Inter, e a Simone Inzaghi, ma c’è il problema di convincere Claudio Lotito. Il presidente della Lazio chiede almeno 50-60 milioni per liberare lo spagnolo. Ecco perché Nahitan Nández del Cagliari potrebbe essere l’alternativa con l’inserimento di Andrea Pinamonti nella trattativa. L’attaccante dell’Inter andrebbe a prendere il posto di Giovanni Simeone, sempre vicino al Celta Vigo.