Inter, interesse dalla Turchia per Vidal ma il giocatore prende tempo

Dalla Turchia arrivano sondaggi e interessamenti per Arturo Vidal, operazione in uscita che aiuterebbe l’Inter ad abbassare il monte ingaggi. Il centrocampista cileno però non è convinto e aspetta offerte migliori.

SIRENE TURCHE – L’Inter deve pensare alle uscite per risanare il bilancio e abbattere il monte ingaggi. Questo è il diktat della proprietà. I due nomi maggiormente sotto i riflettori da questo punto di vista sono i due cileni: Alexis Sanchez e Arturo Vidal. Su quest’ultimo, secondo quanto riporta “Quotidiano Nazionale”, ci sarebbe l’interesse di due squadre turche. Il suo agente, capendo che il suo assistito non rientra più nei piani dell’Inter, starebbe cercando squadra. C’è stato qualche contatto con il Besiktas che ha proposto un biennale. Anche il Galatasaray ha manifestato il suo interesse, ma Vidal ha messo in attesa entrambe le proposte. Vorrebbe attendere un’offerta migliore, possibilmente da uno dei cinque campionati top d’Europa. Qualche settimana fa si era parlato dell’Olympique Marsiglia allenato da Jorge Sampaoli, ma la trattativa sembra essersi arenata. Vidal resta sul mercato, sia per il suo scarso rendimento che per il suo altissimo ingaggio (vedi articolo).

Fonte: Quotidiano Nazionale – Manuel Minguzzi