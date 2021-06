Joao Mario-Sporting CP: strada in salita! L’Inter valuta altre piste – A Bola

La trattativa tra l’Inter e lo Sporting CP per Joao Mario ha subito un forte rallentamento in queste ore. Secondo il quotidiano portoghese A Bola, l’intermediario Federico Pastorello starebbe già sondando altre piste per il suo assistito

DISTANZA – Le sensazioni delle scorse ore hanno acquistato concretezza: l’affare Joao Mario-Sporting CP si è ufficialmente complicato. L’offerta del club portoghese, all’Inter, non soddisfa Marotta e soci. Il gioco al ribasso dei lusitani è stato chiaro sin dalle prime battute della trattativa (vedi articolo).

PISTE ALTERNATIVE – Secondo A Bola, l’Inter sarebbe disposta ad abbassare la sua richiesta fino ai 7,5 milioni di euro. Ma lo Sporting CP avrebbe presentato un’offerta da soli 5 milioni complessivi, di cui tre da pagare subito e due di bonus. Un pacchetto che non soddisfa il club nerazzurro. Per questo motivo, l’intermediario di Joao Mario, Federico Pastorello, avrebbe già cominciato a guardarsi intorno, per valutare altre offerte da portare all’Inter.

Fonte: Abola.pt