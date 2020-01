Llorente-Inter, con Politano ancora non chiusa. Giroud opzione – Sky

Llorente per Politano? Continua la trattativa fra Inter e Napoli, ancora non conclusa a causa del numero 16. Gianluca Di Marzio, dopo aver parlato a lungo di Eriksen (vedi articolo), in collegamento da Londra per “Calciomercato – L’Originale” ha aggiornato anche sullo spagnolo.

IN ATTACCO – Gianluca Di Marzio si sposta di ruolo, su Fernando Llorente: «Intanto è appena finita una cena fra il suo procuratore e l’Inter. Frank Trimboli è il procuratore di Llorente ed è anche l’intermediario che sta cercando di far raggiungere l’intesa fra Inter e Tottenham (per Christian Eriksen, ndr). Llorente è nella trattativa con Politano, è un’opzione concreta che l’Inter sta prendendo in considerazione. Gli agenti di Politano hanno fatto una loro richiesta economica che il Napoli sta valutando, io credo che ci siano tutti i presupposti che il Napoli e Politano possano trovare un’intesa economica. Una volta così Inter e Napoli si siederanno e decideranno se Llorente rientrerà in questa operazione. A oggi più sì, perché è un prestito gratuito. Olivier Giroud, che è un’altra opzione, se l’Inter vuole mantenere l’impegno col giocatore deve pagare cinque milioni di euro più uno di bonus al Chelsea. Alla fine sceglierà l’Inter, con Antonio Conte, quale scelta fare».