Pedullà: “Eriksen in arrivo, bonus Inter decisivi! Tra Vecino e Allan…”

Pedullà – giornalista del “Corriere dello Sport” – a “Sportitalia Mercato” su Sportitalia conferma quanto già detto in serata su Eriksen, in arrivo all’Inter, spiegando in che modo è giunta la svolta. Fumata nera su Vecino e Allan

AFFARE ERIKSEN – Per Alfredo Pedullà manca solo l’annuncio: «L’operazione tra Inter e Tottenham è stata completata. Gli inglesi hanno ceduto all’offerta dell’Inter, che si avvicina a quota 20 milioni con i bonus. Lunedì è il giorno dell’arrivo di Christian Eriksen a Milano, ma potrebbe anche arrivare in anticipo visto che si gioca domenica alle 12.30 e la tempistica ora si può accelerare. Gran colpo dell’Inter. L’Inter si era attestata sui 15 milioni di base, il lavoro è stato fatto sui bonus. Eriksen guadagnerà quasi ad altezza Antonio Conte, dal 1° luglio con i bonus arriverà intorno ai 10 milioni di euro. Di questi, 8 milioni fissi più 2 bonus».

ALTRI AFFARI – Pedullà non dimentica le altre operazioni nerazzurre: «L’Inter ha perfezionato il gioco delle coppie in entrata e uscita: dopo aver preso Ashley Young e Victor Moses, è uscito Valentino Lazaro in direzione Newcastle. Lo scambio tra Matias Vecino e Allan realisticamente non c’è. Può esserci l’interesse ma la valutazione del cartellino non è coerente: Vecino può valere anche 20 milioni, ma Allan molto di più. Situazione mai decollata, nemmeno nei pensieri. L’Inter non vuole rimangiarsi l’accordo e la parola data a Olivier Giroud. Conte per ora non apre al prestito di Sebastiano Esposito al Parma, poi si vedrà».