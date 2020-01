Di Marzio: “Eriksen entro il 31 gennaio dell’Inter! Ora deve decidere”

Eriksen sarà dell’Inter entro il 31 gennaio: Gianluca Di Marzio è sicuro che il Tottenham cederà. Il giornalista, dopo aver aperto “Calciomercato – L’Originale” smentendo una voce inglese sul Barcellona (vedi articolo), ha proseguito con altre notizie sul danese. Queste le sue parole dagli studi di Sky Sports a Londra.

I BOTTI – Gianluca Di Marzio ha altro sulla possibilità di vedere Christian Eriksen in nerazzurro: «È vero che José Mourinho non ha fatto sicuramente il gioco dell’Inter. Non ha detto a Daniel Levy che siccome è l’Inter di darlo a quindici milioni di euro e non a venti. Levy è un osso durissimo, però stiamo parlando di tempo e della cifra finale. Poi Eriksen sarà dell’Inter, non ci sono dubbi da questio punto di vista perché il giocatore ha fatto tutto. Oggi è venuto un intermediario in Italia (Frank Trimboli, ndr), sta trattando Fernando Llorente nello scambio con Matteo Politano al Napoli: ha detto all’Inter che se non si fanno prendere dalla fretta possano prenderlo a quindici o diciassette. Adesso deve decidere: o tira fuori venti milioni e lo prende domani mattina o aspetta per risparmiare qualcosa da mettere forse su altro. È solo questione di tempo per raggiungere l’accordo definitivo, a noi non risulta esserci oggi ma entro il 31 gennaio Eriksen sarà un giocatore dell’Inter».