Inter verso l'annuncio: Marotta e Ausilio a cena con intermediari Eriksen

L’Inter sta per mettere a segno il suo colpo più importante del mercato. Come ripreso da Sportitalia, Marotta e Ausilio in questi minuti sono in compagnia degli intermediari di Eriksen

ERIKSEN NEL MENÙ – Cena in corso a Milano tra Beppe Marotta e Piero Ausilio con gli intermediari di Christian Eriksen, arrivati in città per definire l’affare. Sono ben cinque gli uomini di fiducia del centrocampista danese giunti da Londra. La trattativa tra Inter e Tottenham sembrerebbe essere ormai conclusa, si attende solo la conferma ufficiale delle parti coinvolte. L’Inter è in cerca di annunci, magari già in chiusura di serata. Seguiranno a breve aggiornamenti.