Pedullà: “Allan-Vecino, nessun margine. Inter, Conte può tenere Esposito”

Pedullà ha aggiornato sullo scambio tra Allan e Matias Vecino (vedi le ultime), paventato nella giornata di ieri. Da monitorare anche il giro di attaccanti in uscita: Andrea Pinamonti in cerca di una nuova squadra. Occhio alla situazione di Sebastiano Esposito. Di seguito le novità riportate dal giornalista durante il momento social su “Sportitalia”

AFFARI CHE NON DECOLLANO – Alfredo Pedullà annulla la possibilità di scambio e aggiorna sul giro di attaccanti: «Pinamonti è legato al discorso con il Genoa del riscatto a 18 milioni. Il Parma ne ha parlato con l’Inter, ma in questo momento sta aspettando le valutazioni dei nerazzurri. Non so quanta voglia abbia Conte di privarsi di Esposito da qui a fine mercato. SPAL? Se fosse per loro prenderebbero subito Pinamonti. Allan? Storia tra triste e inquietante: ieri abbiamo smontato l’ipotesi dello scambio con Vecino. Hanno quotazioni completamente diverse, non ci sono margini. Allan piace anche a Sarri, è un discorso comunque, a meno di colpi di scena, da rinviare alla prossima estate».