Eriksen-Inter? C’è il Barcellona! Solo “messaggio” dal Tottenham? – Sky

Condividi questo articolo

Eriksen sarà dell’Inter, ma c’è un rallentamento rispetto alle notizie della sera. Gianluca Di Marzio, in collegamento da Londra per “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, apre (inevitabilmente) con il danese del Tottenham. Da lì viene dato il nome del Barcellona come manovra di disturbo: vero o falso?

L’ANNUNCIO – Gianluca Di Marzio lancia subito le notizie: «Pensavo oggi di venire qui e annunciare l’acquisto di Christian Eriksen da parte dell’Inter. In realtà non è così, sarà così ma non c’è ancora l’intesa totale fra Inter e Tottenham». Da Londra ciò che si viene a sapere è che Daniel Levy, presidente degli Spurs, vuole avere il massimo possibile. Risultano esserci notizie sul Barcellona interessato a Eriksen, quasi un messaggio all’Inter per mantenere l’offerta alta. Tuttavia, come spiega Di Marzio in risposta a queste voci, per il danese sembra essere fatto tutto per il suo trasferimento in nerazzurro, quindi dovrebbe essere una situazione “rilanciata” come tattica. Nessun problema su possibili inserimenti di altre squadre, soltanto la necessità di alzare l’offerta e ricevere quello che vuole il Tottenham. Per Eriksen all’Inter dovrebbe comunque essere questione di giorni, con il Barcellona soltanto come pressione da parte del Tottenham per ricevere la cifra che il presidente vuole.