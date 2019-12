L’Inter accelera per Vidal? Lui intanto torna al gol in Barcellona-Alaves

Secondo le ultime indiscrezioni, l’agente di Arturo Vidal avrebbe iniziato a tessere la tela di mercato per portarlo all’Inter (QUI l’articolo). Per il cileno c’è il gradimento di Antonio Conte, non quello di Giuseppe Marotta. Saranno necessarie ulteriori valutazioni perché la situazioni si definisca. Lui, nel frattempo, è tornato al gol nel match di Liga Barcellona-Alavés.

DESIDERI PROIBITI – Continua ad infittirsi la trama Arturo Vidal. Il cileno non sembra essere a suo agio in quel di Barcellona e ha più volte esternato il proprio malessere (anche in maniera poco ortodossa). L’Inter sta valutando il da farsi, sia in termini economici che in termini di fattibilità dell’operazione. Le parti sono destinate ad aggiornarsi, nel frattempo Vidal ha trovato il modo di farsi desiderare siglando il gol del raddoppio blaugrana in Barcellona-Alavés. Destro secco in fondo al sacco che non ha lasciato scampo al portiere ospite, esultanza e sorrisi per il cileno, che nel frattempo lavora assieme al suo agente per andar via dalla Spagna.

Account video: Golazo TV