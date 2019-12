Mondiale per club, Gabigol titolare in Liverpool-Flamengo. L’Inter...

Mondiale per club, Gabigol titolare in Liverpool-Flamengo. L’Inter osserva

La finale del Mondiale per Club Liverpool-Flamengo andrà in scena alle 18.30 (ora italiana), al Khalifa International Stadium di Doha (Qatar). È la seconda volta che queste due squadre si affrontano in finale, dopo il 1981. Nei brasiliani parte titolare Gabigol, di proprietà dell’Inter, dopo aver deciso la finale della Copa Libertadores con una doppietta.

CAMPIONI CONTRO – La finale del Mondiale per Club 2019 si gioca tra due squadre che non hanno mai vinto questo titolo, da quando ha assunto questa denominazione nel 2005. Addirittura, il Liverpool non ha mai nemmeno vinto una Coppa Intercontinentale, nonostante le tre finali disputate. Una di queste vedeva proprio il Flamengo come avversario: era il 1981, e il Mengão si aggiudicò il titolo con una vittoria netta per 3-0. Nei rossoneri, oggi, Gabriel Barbosa partirà al centro dell’attacco: Gabigol proverà a regalare anche questo trofeo ai suoi, dopo aver deciso la Copa Libertadores contro il River Plate con una doppietta nei minuti finali. L’Inter osserverà con interesse la finale (nonostante la concomitanza con la sfida contro il Genoa), in ottica di calciomercato. I due tecnici Jurgen Klopp e Jorge Jesus non devono fronteggiare assenze particolari: in campo scenderanno i migliori di entrambe le squadre. Ecco le formazioni della finale del Mondiale per Club 2019:

LIVERPOOL – Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Keita, Henderson, Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp

A disposizione: Adrian, Lonergan, Elliott, Hoever, Jones, Lallana, Milner, Origi, Shaqiri, van den Berg, Wijnaldum, Williams.

FLAMENGO – Alves; Rafinha, Caio, Mari, Filipe Luis; Arao, Gerson; Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno Henrique; Gabriel Barbosa. All. Jesus

A disposizione: Batista, Cesar, Berrio, Vitinho, Lincoln, Rodinei, Rhodolfo, Piris, Reinier, Diego, Rene, Thuler.