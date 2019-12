Inter-Genoa 2-0, uno-due dei nerazzurri. Lukaku scatenato!

Termina il primo tempo di Inter-Genoa, sfida valevole per la diciassettesima giornata di Serie A. Clicca qui per seguire la cronaca minuto per minuto a cura di Inter-News.it.

PRIMO TEMPO – Al 9′ prima occasione per i nerazzurri in questo Inter-Genoa: crosso dalla sinistra che attraversa tutta l’area, ma sia Romelu Lukaku che Matias Vecino non riescono ad arrivare sul pallone. Al 23′ la squadra di casa a un passo dal vantaggio! Bel cross di Cristiano Biraghi dalla sinistra, Roberto Gagliardini prova la spizzata di testa ma viene fermato da un prodogioso intervento di Radu che spinge la palla sopra la traversa con la punta delle dita. Al 31′ il forcing dell’Inter si concretizza! Palla recuperata da Romelu Lukaku dopo un errore in impostazione dei rossoblu, palla ad Antonio Candreva che con una palla morbida pesca di nuovo il belga a centro area: colpo di testa nell’angolino dove Radu non può arrivare e rete dell’1-0. Al 33′ uno-due micidiale dei padroni di casa! Lukaku riceve il pallone da rimessa laterale di Biraghi, protegge e appoggia a Gagliardini che arriva a rimorchio e con il destro trova la rete del 2-0! Al 36′ cartellino giallo per Alessandro Bastoni dopo un intervento scomposto su Ghiglione. Termina senza recupero il primo tempo: Inter davanti di due reti a zero.

INTER 2 – 0 GENOA

MARCATORI: Lukaku (I) al 31′, Gagliardini (I) al 33′

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 8 Vecino, 20 Borja Valero, 5 Gagliardini, 34 Biraghi; 9 Lukaku, 30 Esposito.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni; 2 Godin, 13 Ranocchia, 33 D’Ambrosio; 12 Sensi, 19 Lazaro, 21 Dimarco, 32 Agoumé; 16 Politano.

Allenatore: A. Conte

GENOA (3-5-2): 97 Radu; 14 Biraschi, 17 Romero, 4 Criscito (C); 18 Ghiglione, 29 Cassata, 21 Radovanovic, 28 Agudelo, 15 Jagiello; 9 Sanabria, 99 Pinamonti.

A disposizione: 22 Marchetti, 93 Jandrei; 5 Goldaniga, 13 El Yamiq; 20 Schone, 27 Sturaro, 32 Ankersen, 33 Pajac, 65 Rovella; 30 Favilli, 56 Cleonise.

Allenatore: Thiago Motta

Note: ; Ammoniti: Cassata (G) al 34′, Bastoni (I) al 36′, Romero (G) al 43′; Sostituzioni:; Recupero: