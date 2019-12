Vidal vuole l’Inter, il suo agente lavora per convincere il Barcellona – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” fa il punto della trattativa Vidal. Per trovare le condizioni giuste l’agente del cileno deve parlare col Barcellona.

MOSSA AL GIOCATORE – Per la mediana, Conte continua a insistere per Vidal, che però deve giocare in prima persona la sua partita. Tocca a lui, infatti, liberarsi dal Barcellona, anche a costo di andare alla rottura. Un primo segnale lo ha lanciato alla vigilia del match con il Real Madrid: appreso che non sarebbe stato titolare, se n’è rientrato in anticipo negli spogliatoi. In realtà, ha saltato solo la parte conclusiva dell’allenamento, che non era obbligatoria, tanto che contro le “Merengues” uno spezzone l’ha giocato. Oggi pomeriggio sarà in campo anche il Barcellona, contro l’Alaves. E ieri Valverde non ha aperto spiragli: «Cessioni? Conto su quelli che ho, non mi aspetto alcuna modifica».

VOGLIA DI CAMBIARE – In realtà era difficile aspettarsi dichiarazioni di tenore diverso. Ma il tecnico blaugrana è il primo a sapere di quanto la situazione sia tesa. E di certo non ha contribuito il fatto che Rakitic, a lungo ai margini, sia stato titolare nelle ultime 6 gare, 4 di Liga e 2 di Champions, mentre Vidal lo è stato solo con l’Inter. Il cileno vuole essere protagonista. E all’Inter lo sarebbe. Con Conte il rapporto è solidissimo. Nel match di San Siro sono riusciti pure a scambiarsi qualche parola a gara in corso, ovviamente con la mano davanti alla bocca. Marotta (ieri alla festa del settore giovanile con Antonello) e Ausilio vogliono accontentare il loro allenatore, ma solo a certe condizioni.

NIENTE FOLLIE – Significa che Vidal può sbarcare alla Pinetina soltanto in prestito (magari appena oneroso) e solo con un semplice diritto di riscatto. Per un elemento che va verso i 33 anni, infatti, non si vogliono compiere investimenti importanti. Di tali condizioni è stato informato anche Felicevich, l’agente del cileno, che, a questo punto, è colui che deve andare “alla battaglia”, nel senso che deve ottenere la libertà per il suo assistito. Il club nerazzurro, infatti, non vuole entrare in rotta di collisione con il Barcellona, che, al momento, per far partire il centrocampista, non accetta offerte inferiori ai 25 milioni di euro.