Lazzari è il nome buono per l’Inter di Inzaghi per rimpiazzare il partente Hakimi. Come riportato da “Sport Mediaset”, il regalo sulla fascia destra può arrivare proprio dalla Lazio di Sarri. In uscita anche Vidal, che strizza l’occhio al Brasile

SOSTITUZIONE A DESTRA – Entro questa settimana si attende la definizione del passaggio di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain, che è nettamente favorito rispetto al Chelsea per via del contratto offertogli. Nulla di nuovo, quindi (vedi focus). Per sostituire Hakimi, l’Inter ragiona su più nomi. Una possibilità al momento è rappresentata da Manuel Lazzari, che nella Lazio di Maurizio Sarri rischia di non trovare spazio da terzino destro. Scenario dettato dalla nuova difesa a quattro biancoceleste. Diversa la situazione all’Inter, visto che Lazzari con Simone Inzaghi continuerebbe ad agire nel suo ruolo di quinto di centrocampo. Per il resto, attenzione al futuro di Arturo Vidal, che flirta con i brasiliani del Flamengo (vedi dichiarazioni). In caso di addio all’Inter, il centrocampista cileno potrebbe alleggerire notevolmente il monte ingaggi nerazzurro.