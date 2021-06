Zappacosta profilo adatto per l’Inter post-Hakimi: affare in discesa – Sky

Zappacosta è finito nel mirino dell’Inter dopo l’ottima annata a Genova. Il giornalista Fabrizio Romano, in collegamento su Sky Sport 24, caldeggia il suo nome come erede di Hakimi sulla fascia destra nerazzurra

OCCASIONE DI MERCATO – Non c’è solo Manuel Lazzari (vedi articolo) sul taccuino dell’Inter per il ruolo di esterno destro. La società nerazzurra dovrà sostituire il partente Achraf Hakimi, che è destinato al Paris Saint-Germain (vedi focus). Tra i tanti nomi fatti nelle ultime ore (vedi articolo), quello di Davide Zappacosta sembra il più affidabile perché conosce bene la Serie A. Dopo la stagione in prestito al Genoa, il classe ’91 lascerà nuovamente il Chelsea. L’Inter tiene in considerazione Zappacosta come affare low cost anche se non potrà rientrare come contropartita tecnica nell’operazione Hakimi, che verrà chiusa con il PSG. A differenza degli altri papabili eredi di Hakimi, non dovrebbe trattarsi di un affare complicato dal punto economico. Anzi, Zappacosta è sicuramente il più facile da portare a Milano. E questo può essere un vantaggio importante.