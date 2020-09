Lazaro: “Borussia Monchengladbach passo giusto. Non un segreto che…”

Valentino Lazaro Borussia Monchengladbach

Intervistato ai microfoni di Sport Bild, Valentino Lazaro, esterno di centrocampo in prestito dall’Inter, ha parlato della sua scelta di trasferirsi al Borussia Monchengladbach

DECISIONE – Queste le parole di Valentino Lazaro, esterno di centrocampo di proprietà dell’Inter in prestito al Borussia Monchengladbach. «In passato mi sono sentito spesso con Max Eberl, con cui sono stato a lungo in contatto – ha riportato Sport.de –. Non è un segreto che ci siamo o stati contatti con alcune squadre, comprese di Bundesliga». «In quel momento avevo deciso di trasferirmi in Inghilterra, al Newcastle. Ora Gladbach è il passo giusto».