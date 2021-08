Lautaro Martinez, volontà Inter chiara: attesa per incontro sul rinnovo

Lautaro Martinez resterà all’Inter? Dopo la cessione di Lukaku (leggi le ultime sul belga) il piano del club è quello di blindare l’attaccante argentino. Ecco le ultime secondo quanto riportato da Marco Demicheli di “Sky Sport”

RINNOVO – La volontà dell’Inter è quella di non cedere Lautaro Martinez e respingere tutte le offerte. Nelle scorse settimane sono arrivate offerte da 70 milioni di euro da parte di Atletico Madrid e Tottenham, ma la richiesta è da 90 milioni. Ora, dopo la cessione di Lukaku, la situazione è diversa con la volonta – confermata anche dall’agente – di rinnovare. Nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro per questo, ma l’idea dei nerazzurri è di non cederlo.