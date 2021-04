Lautaro Martinez rimarrà all’Inter e nei prossimi giorni verrà annunciata la firma sul nuovo contratto. Come riportato da “Sport Mediaset”, gli accordi presi prevedono un dettaglio più preciso sull’ingaggio che percepirà

SOLO INTER – Altro che addio a malincuore o sacrificio di mercato estivo in nome delle plusvalenza. L’attaccante argentino Lautaro Martinez nei prossimi giorni – finalmente – firmerà il nuovo contratto con l’Inter, che da tempo ha trovato l’accordo con il nuovo entourage del suo numero 10 (vedi articolo). Il ritorno del Presidente Steven Zhang a Milano serve anche per mettere nero su bianco sui documenti finora “congelati”. Rispetto a quanto fatto trapelare finora, Lautaro Martinez raddoppierà il suo ingaggio fino a guadagnare 5 milioni di euro netti a stagione ma bonus compresi, anziché aggiuntivi. Il nuovo contratto legherà “El Toro” argentino all’Inter fino al 30 giugno 2024 ed è confermata la rimozione della clausola rescissoria da 111 milioni. I tempi delle avances del Barcellona sono finiti: Lautaro Martinez si lega all’Inter per restare, dopo la maturazione tecnico-tattica di quest’ultima stagione.