Biasin: «Inter, da rabbia per settimi posti a ‘scelta’ data per festeggiare»

Fabrizio Biasin ha notato come sia passato il tempo e anche le discussioni in chiave Inter, vicina alla conquista dello scudetto

TWEET – Queste le parole di Fabrizio Biasin in chiave Inter (vedi questo recente articolo) all’interno di un messaggio pubblicato tramite il proprio account Twitter. “Ci sono chat in cui avvengono discussioni tra chi dice “l’Inter è meglio che festeggi lo scudetto tra una settimana in casa!” e chi “No, meglio subito, anche dal divano!”. Dalla rabbia per i settimi posti alla “scelta” della data per festeggiare. Come passa il tempo…“.