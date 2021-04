Sampdoria, Torregrossa verso il recupero: Inter nel mirino?

Ernesto Torregrossa, attaccante della Sampdoria, si allena per recuperare dall’infortunio: partita con l’Inter nel mirino?

ALLENAMENTO – Nel corso dell’allenamento dei blucerchiati in vista della partita di domenica contro la Roma si è allenato, riporta “Sampdoria.it”, “con il gruppo Ernesto Torregrossa che ha poi continuato l’allenamento con uno specifico tecnico di recupero agonistico“.

RECUPERO – L’attaccante non dovrebbe essere della partita contro i capitolini, ma potrebbe esserci per il match di sabato 8 maggio in casa dell’Inter.

