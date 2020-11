Lautaro Martinez rinnova con l’Inter? C’è la data! Non l’unica trattativa

Lautaro Martinez Inter-Napoli

Lautaro Martinez a breve potrebbe prolungare il suo contratto con l’Inter, dopo oltre un anno di trattative. L’attaccante, che al momento ha problemi fisici da risolvere con l’Argentina (vedi articolo), è uno dei due giocatori con cui la società sta trattando per il rinnovo. A riportarlo è il giornalista Gianluigi Longari durante “Sportitalia Mercato”.

SI PROLUNGA – Lautaro Martinez sta per prolungare il suo contratto con l’Inter. L’attaccante è legato ai nerazzurri sino al 30 giugno 2023, ma secondo Sportitalia si sta lavorando per estendere di altri due anni. Ovviamente è in arrivo anche un ritocco dell’ingaggio, visto che l’argentino non è certo fra i più pagati in rosa (anzi…). Per il mese di dicembre è prevista la fumata bianca in tal senso, con la firma che blinderebbe Lautaro Martinez. Da capire ancora il discorso legato alla clausola rescissoria. L’argentino non è l’unico con cui la società sta trattando per il rinnovo. C’è anche Danilo D’Ambrosio, che sarebbe in scadenza al termine di questa stagione. Per il difensore di Caivano è pronto un prolungamento di altri dodici mesi, quindi fino al 30 giugno 2022. Per entrambi sono previste novità entro la fine dell’anno solare, con alte probabilità di chiudere in tempi brevi.