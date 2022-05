Lautaro Martinez, piani non cambiati. Via dall’Inter solo in un caso

Per Lautaro Martinez i piani per il futuro non cambiano. A riportarlo è il giornalista César Luis Merlo del portale argentino TyC Sports, dove ha sottolineato l’intenzione del numero dieci di restare all’Inter.

VOGLIA DI RESTARE – Lautaro Martinez non ha alcuna intenzione di lasciare l’Inter in estate. Queste le notizie che arrivano dall’Argentina, dove sottolineano la volontà del numero dieci nerazzurro di restare a Milano. Al momento nei piani del giocatore c’è la voglia di finire la stagione al meglio e il Mondiale con l’Albiceleste. L’unico caso in cui il giocatore deciderebbe di lasciare i nerazzurri sarebbe soltanto nel caso in cui il club dovesse chiederlo, con diverse squadre interessate a lui.