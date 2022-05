Inter, rinnovi congelati: una data per riprendere le trattative restanti – Sky

L’Inter non pensa ora ai rinnovi dei giocatori in scadenza di contratto, in particolare Handanovic e Perisic. Come riporta Andrea Paventi per Sky Sport 24, c’è una data in cui si riprenderà a discutere.

FERMI – Per l’Inter non è ancora il tempo di rinnovi. Andrea Paventi, in collegamento da Roma per Sky Sport 24, fa sapere che tutte le questioni legate ai contratti in scadenza al 30 giugno sono rinviate a dopo l’ultima giornata di Serie A, contro la Sampdoria. Questo riguarda soprattutto Samir Handanovic e Ivan Perisic, i due per cui si ha intenzione di andare avanti con un prolungamento. Una volta finito il campionato l’Inter farà il punto e capirà se ci sono le condizioni.