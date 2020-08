Lautaro Martinez nella lista ristretta del Barcellona: Koeman ne chiede tre

Lautaro Martinez è, come noto, una delle tante ossessioni del Barcellona. I blaugrana potrebbero tentare l’assalto all’attaccante dell’Inter, anche se bisogna capire con quali soldi viste le difficoltà economiche e salariali (vedi articolo). Il quotidiano catalano Sport mette il Toro fra i tre acquisti prioritari.

LE PRIME SCELTE – Barcellona in crisi sportiva ed economica, ma per i quotidiani catalani sembra tutto rose e fiori. Il solito Sport torna all’attacco… dell’Inter: “Tre acquisti. Il Barcellona condivide con Ronald Koeman gli ingaggi prioritari di Lautaro Martinez, Eric Garcia e di un terzino sinistro, con José Gayà favorito. Il club blaugrana, per prima cosa, deve chiudere delle cessioni e poi potrà rinforzarsi con un centrocampista di livello, come può essere Donny van de Beek“.