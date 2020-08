Lautaro Martinez, Bartomeu non molla: “Abbiamo i fondi, il problema…”

Nella sua intervista a “Barca TV”, Josep Maria Bartomeu ha parlato (oltre che di Lionel Messi) delle trattative con l’Inter per Lautaro Martinez e il problema nel suo possibile ingaggio.

STIPENDI PESANTI – Il Barcellona non molla Lautaro Martinez. Come sottolineato dal presidente Josep Maria Bartomeu, l’argentino resta un grande obiettivo per i catalani. Queste le sue parole sulla trattativa: «Abbiamo iniziato i discorsi con l’Inter diversi mesi fa, ma le trattative si sono fermate da alcune settimane. Vediamo ora cosa ne pensa il nuovo allenatore. La nostra è una crisi sportiva, non economica. Abbiamo i soldi a disposizione per il mercato, ma abbiamo un problema di tetto salariale. Prima di tutto dobbiamo ridurre il monte ingaggi della squadra».